Интервью Николича и Семина. Трансферы ЦСКА и «Спартака». Live Короткина и Симонова
13:15
Сегодня в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится стрим с участием Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.
Темы:
— будущее нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича;
— возможность проведения финального турнира Лиги чемпионов-2019/20 в России;
— селекционные планы ЦСКА и «Спартака»;
— перспективы Юрия Семина.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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