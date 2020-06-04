Интервью Николича и Семина. Трансферы ЦСКА и «Спартака». Live Короткина и Симонова

Сегодня в 15.00 на YouTube-канале «СЭ» состоится стрим с участием Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.

Темы:

— будущее нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича;

— возможность проведения финального турнира Лиги чемпионов-2019/20 в России;

— селекционные планы ЦСКА и «Спартака»;

— перспективы Юрия Семина.