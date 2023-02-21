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Сегодня, 22:31

Фабрицио Романо: «Захарян остается в списке интересов многих европейских клубов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter подтвердил, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в турецкий «Галатасарай».

Также журналист отметил, что 19-летний вингер в списке интересов многих европейских клубов.

Ранее футболист сам заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Галатасарай».

Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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