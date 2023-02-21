Свищев поделился мнением о натурализации игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о натурализации игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Я вообще отношусь к натурализации спортсменов, как российских в других странах, так и иностранцев в России вполне себе спокойно. Это нормальная процедура, всегда это было и всегда это будет. Ничего в этом страшного нет. Что касается российского футбола, то это не первый случай, когда иностранные спортсмены получают российское гражданство и будут играть за национальную команду. Если это идет на пользу российскому футболу, то это хорошая история и я ее поддерживаю», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.