Бериша: «Все понимают, что европейская Лига чемпионов круче азиатской, но не мы принимаем решения»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я же ничего не решаю. Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения», — приводит слова Бериши «Чемпионат».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.