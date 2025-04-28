Илья Садыгов: «Бойкот не был связан с отставкой Артиги»

Нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Илья Садыгов в интервью «СЭ» высказался об отставке главного тренера команды Франка Артиги.

— В некоторых Telegram-каналах появлялась информация, что одна из причин отставки Артиги была связана с тем, что ты мало играл.

— Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают — сразу приписывают меня. Если хотят — пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было.

— На что команда отреагировала бойкотом: на задержки по зарплате или на отставку тренера?

— Я знаю, что с отставкой Франка это никак не было связано. Но лучше спросить у ребят. Это не мое решение.

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен.