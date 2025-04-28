Илья Садыгов считает, что выплата зарплат разрядила обстановку в «Химках»

Нападающий «Химок» и сын инвестора клуба Илья Садыгов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем команды.

— Что ты думаешь о будущем команды? Она пройдет лицензирование?

— Все будет хорошо. Уверен, что лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.

— Игроки получили первые зарплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?

— В каком-то смысле да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление «Химками».

После 26 туров РПЛ подмосковный клуб занимает 12-е место с 24 очками.