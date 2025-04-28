«Возможно, отец высказался резко, но не хотел кого-то обидеть». Интервью Ильи Садыгова о проблемах «Химок»
В последние недели «Химки» стали едва ли не самым обсуждаемым клубом РПЛ. К сожалению, из-за негатива вокруг команды. На фоне длительных задержек зарплат и увольнения главного тренера команды Франка Артиги игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки и могли не выйти на матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Благодаря вмешательству президента РПЛ Александра Алаева ситуацию удалось стабилизировать. После встречи с «Акроном» (2:2) корреспондент «СЭ» поговорил с форвардом красно-черных и сыном инвестора «Химок» Ильей Садыговым о делах клуба.
Сказал ребятам, что уважаю их решение
— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя, получается, был конфликт интересов?
— Почему? Бойкот —решение команды.
— Мужественное?
— Это решение ребят.
— Их, но не твое?
— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...
— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?
— Если бы поставили — сыграл бы.
— То есть поехать в Питер ты был готов?
— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.
Бойкот не был связан с отставкой Артиги
— В некоторых Telegram-каналах появлялась информация, что одна из причин отставки Артиги была связана с тем, что ты мало играл.
— Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают — сразу приписывают меня. Если хотят — пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было.
— На что команда отреагировала бойкотом: на задержки по зарплате или на отставку тренера?
— Я знаю, что с отставкой Франка это никак не было связано. Но лучше спросить у ребят. Это не мое решение.
— Что ты думаешь про будущее команды? Она пройдет лицензирование?
— Все будет хорошо. Уверен, что лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.
— Игроки получили первые заплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?
— В каком-то смысле да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства.
— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».
— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.
— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?
— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.
— Как отец реагировал на происходящее?
— Неприятно было.
— Расстроен?
— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.
Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше
— Что ты думаешь о ваших шансах на сохранение в РПЛ?
— Сезон непросто складывается. Но надеюсь, что мы пройдем через все это. Будет ценно, если мы пройдем через все трудности и сможем оставить команду в лиге.
— Во время шумихи вокруг клуба появился вопрос: «Зачем существуют «Химки»?» Какой у тебя ответ на него?
— Все его задают. Я думаю, что есть болельщики, которым небезразличен наш клуб. Может, их и мало, но им небезразлична команда. Ребятам, которые выходят на поле, тоже. Как и всем, кто работает в клубе. Да, нас мало, к сожалению, но как минимум нам не все равно.
— Ты веришь, что количество болельщиков клуба увеличится когда-то?
— Надо работать с ними. Надеюсь, это все понимают. Но есть определенные трудности.
— Каково тебе выходить на поле при почти пустых трибунах?
— Хотелось бы, чтобы людей приходило больше. Но имеем то, что имеем.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|26
|17
|7
|2
|52-20
|58
|
2
|Зенит
|26
|16
|6
|4
|51-17
|54
|
3
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|41-18
|51
|
4
|Спартак
|26
|15
|5
|6
|49-23
|50
|
5
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|54-30
|47
|
6
|Локомотив
|26
|13
|6
|7
|43-37
|45
|
7
|Рубин
|26
|11
|6
|9
|34-38
|39
|
8
|Ростов
|26
|10
|7
|9
|39-39
|37
|
9
|Кр. Советов
|26
|8
|6
|12
|32-40
|30
|
10
|Акрон
|26
|8
|5
|13
|33-47
|29
|
11
|Динамо Мх
|26
|6
|9
|11
|25-31
|27
|
12
|Химки
|26
|5
|9
|12
|30-47
|24
|
13
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|20-47
|23
|
14
|Ахмат
|26
|4
|11
|11
|23-40
|23
|
15
|Оренбург
|26
|4
|5
|17
|23-48
|17
|
16
|Факел
|26
|2
|9
|15
|12-39
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|2 : 3
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|1 : 1
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|1 : 0
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 1
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|1 : 2
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|2 : 0
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|2 : 2
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|2 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|12
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|24
|1
|8
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6