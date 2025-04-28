Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Возможно, отец высказался резко, но не хотел кого-то обидеть». Интервью Ильи Садыгова о проблемах «Химок»

Илья Садыгов поделился мнением о проблемах в «Химках»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Садыгов.
Фото Федор Успенский, СЭ
«СЭ» поговорил с форвардом «Химок» Ильей Садыговым — сыном инвестора клуба.

В последние недели «Химки» стали едва ли не самым обсуждаемым клубом РПЛ. К сожалению, из-за негатива вокруг команды. На фоне длительных задержек зарплат и увольнения главного тренера команды Франка Артиги игроки подмосковного клуба бойкотировали тренировки и могли не выйти на матч 25-го тура РПЛ против «Зенита». Благодаря вмешательству президента РПЛ Александра Алаева ситуацию удалось стабилизировать. После встречи с «Акроном» (2:2) корреспондент «СЭ» поговорил с форвардом красно-черных и сыном инвестора «Химок» Ильей Садыговым о делах клуба.

Сказал ребятам, что уважаю их решение

— Во всей истории, с которой столкнулись «Химки», у тебя, получается, был конфликт интересов?

— Почему? Бойкот —решение команды.

— Мужественное?

— Это решение ребят.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова

— Их, но не твое?

— Я с резервом тренировался одну тренировку. У меня было свое мнение на этот счет. Но ребятам я сказал, что уважительно отношусь к их решению. Вот и все. Они имели полное право на бойкот. Сделали и сделали...

— Ты был готов играть с «Зенитом», даже если команда игру бойкотирует?

— Если бы поставили — сыграл бы.

— То есть поехать в Питер ты был готов?

— Я был готов ко всему, к любому развитию событий.

Франк Артига.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бойкот не был связан с отставкой Артиги

— В некоторых Telegram-каналах появлялась информация, что одна из причин отставки Артиги была связана с тем, что ты мало играл.

— Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают — сразу приписывают меня. Если хотят — пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было.

— На что команда отреагировала бойкотом: на задержки по зарплате или на отставку тренера?

— Я знаю, что с отставкой Франка это никак не было связано. Но лучше спросить у ребят. Это не мое решение.

Франк Артига и&nbsp;Магомед Адиев.Тренерская неразбериха в «Химках»: Адиев назначен исполняющим обязанности, поскольку Артига еще на контракте

— Что ты думаешь про будущее команды? Она пройдет лицензирование?

— Все будет хорошо. Уверен, что лицензирование пройдем. Да, определенные обязательства, которые должны быть выполнены, у клуба есть. Но я уверен, что все разрешится.

— Игроки получили первые заплаты за долгое время. Это разрядило обстановку?

— В каком-то смысле да. Никто ведь не скрывает, что у клуба есть обязательства.

— Твой отец, инвестор команды, сказал: «Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании».

— Это его мнение. Я тут ничего говорить не буду. У каждого своя позиция.

— Разве это верная позиция, учитывая обстоятельства? Или он заблуждается в своей оценке?

— Я не могу говорить за других. У него такая позиция, у меня — своя, у ребят — третья. Это нормально. Да, возможно, он высказался резко, но не для того, чтобы создать конфликт из ничего или кого-то этим обидеть. Думаю, это было эмоциональное высказывание.

— Как отец реагировал на происходящее?

— Неприятно было.

— Расстроен?

— Чего расстраиваться? Он взрослый человек.

Фанаты на&nbsp;трибунах &laquo;Арены Химки&raquo;.«Химки» отожгли: оказывается, они в топ-4 РПЛ по посещаемости! Показали альтернативную статистику

Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше

— Что ты думаешь о ваших шансах на сохранение в РПЛ?

— Сезон непросто складывается. Но надеюсь, что мы пройдем через все это. Будет ценно, если мы пройдем через все трудности и сможем оставить команду в лиге.

— Во время шумихи вокруг клуба появился вопрос: «Зачем существуют «Химки»?» Какой у тебя ответ на него?

— Все его задают. Я думаю, что есть болельщики, которым небезразличен наш клуб. Может, их и мало, но им небезразлична команда. Ребятам, которые выходят на поле, тоже. Как и всем, кто работает в клубе. Да, нас мало, к сожалению, но как минимум нам не все равно.

— Ты веришь, что количество болельщиков клуба увеличится когда-то?

— Надо работать с ними. Надеюсь, это все понимают. Но есть определенные трудности.

— Каково тебе выходить на поле при почти пустых трибунах?

— Хотелось бы, чтобы людей приходило больше. Но имеем то, что имеем.

РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
Франк Артига
Читайте также
В России началась трехдневная рабочая неделя
В РФ подготовили план по выявлению трудоспособных неработающих россиян
В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 27 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 26 апреля
«Чайка» — «Сочи»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Балтика»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Илья Садыгов — о словах отца: «Возможно, он высказался резко, но не хотел кого-то обидеть»
Илья Садыгов считает, что выплата зарплат разрядила обстановку в «Химках»
Илья Садыгов: «Бойкот не был связан с отставкой Артиги»
Илья Садыгов — о бойкоте «Химок»: «Сказал ребятам, что уважаю их решение»
«Факел» — о столкновении Калинина и Кабутова в штрафной: «Это не пенальти? Где был ВАР»
РПЛ: видео голов 26-го тура 27 апреля
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кошмар дня: Дзиов сломал ногу в столкновении с Рожковым, оба закончили игру. Кадры не для слабонервных
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
27.04 19:00
Рубин – Факел
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости