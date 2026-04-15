Кутепов: «Не считаю себя легендой «Спартака», на мой взгляд, такой статус — это что-то недостижимое»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов в интервью «СЭ» поделился мнением о своем статусе в глазах болельщиков красно-белых.



— Как думаете, болельщики «Спартака» считают Илью Кутепова легендой клуба?

— В прошлом году меня пригласили поучаствовать в автограф-сессии на матче «Спартака». Там я был представлен в статусе легенды клуба. Еще были Аленичев, Титов, Нигматуллин, Павлюченко... Было приятно находиться среди таких людей.

— То есть вы наиграли на статус легенды?

— Смотря с кем сравнивать. Если взять Титова или Аленичева, то я сомневаюсь, что даже близко подошел к их статусу.

— А если обособленно взять?

— В целом нет. На мой взгляд, легенда — это что-то недостижимое. Я сам человек простой, и мне это слово «легенда» как-то слух режет, что ли. Это навешивает много ярлыков, ответственности, что особо-то и не нужно. Поэтому я бы сказал, что я не легенда «Спартака».