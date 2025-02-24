Геркус: «Уверен, что Соболев прибавит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй части сезона.

«Уверен, что его игра улучшится. Александр — футболист высокого класса. То, что он показал в первой части, сильно ниже его возможностей. Я уверен, что он прибавит», — сказал Геркус «СЭ».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.