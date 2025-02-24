Мусагалиев — о словах Кокорина про РПЛ: «Для меня это футбол, который я смотрю и интересуюсь им»

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина об уровне российского чемпионата.

«Для меня это футбол, который я смотрю и интересуюсь им. Да, есть матчи не суперзрелищные. Но и есть матчи очень интересные по накалу. Тут невозможно обобщить и сразу все назвать одним словом», — сказал Мусагалиев «СЭ».

В январе 2025 года Кокорин в подкасте своего бывшего партнера по «Динамо», ныне нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил: «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно».

Дарик Агаларов