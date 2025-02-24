Дюков не будет переизбираться в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не будет переизбираться в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Конгресс УЕФА пройдет в Белграде (Сербия) 3 апреля 2025 года. Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021-го, его мандат действует до 2025 года.

2 февраля Дюков был переизбран на пост главы РФС. Чиновник возглавляет организацию с 22 февраля 2019 года.