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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игроки «Уфы» подошли к болельщикам после разгрома от «Рубина»

16:14
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Игроки «Уфы» подошли к болельщикам после поражения от «Рубина» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ. Клуб из столицы Башкирии уступил дома соседям со счетом 0:3.

После 22 туров «Уфа» набрала 14 очков и занимает предпоследнее место в таблице Тинькофф-РПЛ, опережая только «Тамбов» (13 очков, провел на 1 игру меньше).

Уфа — Рубин

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