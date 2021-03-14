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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рахимов признал закономерность поражения «Уфы» от «Рубина»

16:10
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов признал закономерность поражения от «Рубина» (0:3) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Очень много допускали простых ошибок, очень быстро теряли мяч, много технического брака допускали. У нас новое сочетание вышло в середине поля. Пришлось во втором тайме перестроиться, но счет уже был 0:2. «Рубин» был сильнее нас. У нас многое не получалось. Надо успокоиться, неприятно проигрывать так, все проанализировать и сделать выводы», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

«Рубин» набрал 37 очков и вышел на пятое место в чемпионате России. «Уфа» (14) идет 15-й и находится в зоне вылета.

Уфа — Рубин

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