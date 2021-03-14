Рахимов признал закономерность поражения «Уфы» от «Рубина»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов признал закономерность поражения от «Рубина» (0:3) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Очень много допускали простых ошибок, очень быстро теряли мяч, много технического брака допускали. У нас новое сочетание вышло в середине поля. Пришлось во втором тайме перестроиться, но счет уже был 0:2. «Рубин» был сильнее нас. У нас многое не получалось. Надо успокоиться, неприятно проигрывать так, все проанализировать и сделать выводы», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».
«Рубин» набрал 37 очков и вышел на пятое место в чемпионате России. «Уфа» (14) идет 15-й и находится в зоне вылета.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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