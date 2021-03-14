Первушин: «Рыжиков решил закончить. Для нас это неожиданно»
Главный тренер «Тамбов» Сергей Первушин перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» рассказал о завершении карьеры вратаря Сергея Рыжикова.
«Как воспринял решение Рыжиков приостановить карьеру? Для нас это было неожиданно, потому что Сергей для нас не только ведущий игрок, но и ближайший помощник. Мы на него очень рассчитывали, — отметил Первушин в эфире «Матч Премьер». — Ситуация такая, что он решил, скорее всего, закончить. Поэтому получат шанс другие ребята. Сегодня будет дебютировать молодой вратарь. Для него это шаг для такой же достойной карьеры, которую провел Рыжиков».
— В чем сегодня шанс Тамбова?
— Думаю, всем понятно, как играет Краснодар. Он играет с любым соперником в свою игру, в атаку. Шанс соперника это всегда быстрые контратаки. Мы — не исключение.
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