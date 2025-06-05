«Ахмат» близок к назначению Сторожука

Как стало известно «СЭ», Александр Сторожук станет главным тренером «Ахмата».

43-летний специалист с января 2023 по май 2025 года возглавлял тульский «Арсенал».

«Ахмат» по итогам переходных матчей с «Уралом» сохранил прописку в РПЛ. После первой встречи пост главного тренера покинул Сергей Ташуев.