Игроки «Локомотива» на поезде прибыли в Ростов

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Игроки и тренерский штаб «Локомотива» прибыли на железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону.

Вечером 8 апреля команда отправилась на выездной матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Напомним, что работа нескольких аэропортов на юге России, включая Ростов-на-Дону, приостановлена.

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 10 апреля, начало — в 19.30 по московскому времени.