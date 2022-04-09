В «Химках» объяснили отсутствие Мирзова в заявке на матч против ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие в заявке на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА нападающего Резуана Мирзова.

«К сожалению, позавчера он получил микротравму. Решили его поберечь немного для следующих игр. Это колено. Но я думаю, ничего серьезного», — сказал Терюшков «СЭ».

8 апреля портал «Чемпионат» сообщил о том, что участие сразу нескольких игроков основного состава «Химок» в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА находится под вопросом из-за недопонимания с главным тренером команды Сергеем Юраном.

Сегодня клуб объявил состав на игру против ЦСКА и в заявке не оказалось Мирзова.