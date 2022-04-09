«Нижний Новгород» на своем поле примет «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

В субботу, 9 апреля, состоится матч 24-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата «Нижний» неожиданно победил бело-голубых со счетом 2:1. Также команды встречались в начале марта в рамках БЕТСИТИ Кубка России, который завершился победой «Динамо» 3:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.