Игрок «Сочи» Ангбан рассказал, сталкивался ли он с расизмом в России

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлением расизма в России.

«Нет, я с этим за сезон в России не сталкивался. Но такое случается в футболе, нужно смириться и просто не забивать этим голову», — сказал Ангбан Metaratings.ru .

Ангбан перешел в «Сочи» из французского «Метца» летом 2021 года.

В составе южан полузащитник провел 26 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Ангбана с российским клубом истекает летом 2023 года.