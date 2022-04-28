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Игрок «Сочи» Ангбан рассказал, сталкивался ли он с расизмом в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал, приходилось ли ему сталкиваться с проявлением расизма в России.

«Нет, я с этим за сезон в России не сталкивался. Но такое случается в футболе, нужно смириться и просто не забивать этим голову», — сказал Ангбан Metaratings.ru .

Ангбан перешел в «Сочи» из французского «Метца» летом 2021 года.

В составе южан полузащитник провел 26 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Ангбана с российским клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-sochi-angban-rasskazal-stalkivalsya-li-on-s-rasizmom-v-rossii-1255539/
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