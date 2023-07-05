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Игрок «Краснодара» Волков — об Ионове: «Зверь, сумасшедший профессионал. Носится больше, чем вся команда»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что думает о бывшем вингере команды Алексее Ионове.

«Зверь, сумасшедший профессионал. Работоспособный игрок, которому доступно то, до чего далеко всей команде. В 34 года носится больше, чем вся команда! Леша недооценен, топовый футболист. Всем важны голы, ассисты, трофеи, а замечают только ошибки. Но когда у Ионова идет, колоссальный импульс», — приводит Sport24 слова Волкова.

В минувшем сезоне Ионов провел 38 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 7 голами и 4 результативными передачами. В июне 34-летний футболист подписал контракт с «Ростовом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-05-zver-sumasshedshiy-profi-nositsya-bolshe-chem-vsya-komanda-zashchitnik-krasnodara-volkov-ob-ionove
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Волков
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