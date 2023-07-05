Новичок «Зенита» Коваленко: «Форму до конца пока не набрал, еще тяжеловато»
Новичок «Зенита» Александр Коваленко во время своей презентации рассказал о том, как проходил его переход в клуб.
— Вас часто сравнивают с двоюродным дедушкой — полным тезкой и чемпионом СССР?
— Да нет, я бы так не сказал. У нас даже позиции разные: он был центральным защитником, а я играю в середине поля.
— Как проходили переговоры? Как согласовывался срок контракта? Вы участвовали в этом или отдали все на откуп своим представителям?
— Со мной, конечно, сначала посоветовались, мы решили, как лучше сделать, а потом уже мои представители сами занимались.
— Сейчас уже вы привыкли к требованиям Сергея Семака?
— До конца еще не привык, надо адаптироваться. Форму до конца пока не набрал, еще тяжеловато. Надеюсь, что с каждой тренировкой буду прибавлять — и физически, и морально.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко из «Сочи». Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
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11
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12
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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