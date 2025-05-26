Черников — о чемпионстве: «Мы сделали невероятное. Добились небывалого в истории «Краснодара» успеха»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос о своих эмоциях, испытанных при праздновании первого чемпионства в истории клуба.

— Да, хотел максимально насладиться этим моментом, разделить его с болельщиками «Краснодара», с партнерами по команде, тренерами, руководителями, сотрудниками клуба. Мы сделали невероятное, добились небывалого в истории «Краснодара» успеха. Конечно, эмоции непередаваемые, — цитируют Черникова «Известия».

«Краснодар» в субботу, 24 мая, разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков и впервые в истории стала чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко.