Черников — о матче против «Динамо»: «Выходили с чувством, что надо сделать последний шаг»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, с какими чувствами команда выходила на матч против московского «Динамо» (3:0) в 30-м туре РПЛ.

— С чувствами, что надо победить. Что надо максимально отдать все силы игре, показать свой лучший футбол, сделать последний решающий шаг. Рад, что нам это удалось. Не все получалось в этой игре, не смогли забить в первом тайме, но после перерыва сделали то, что должны были сделать, и заслуженно победили, — цитируют Черникова «Известия».

«Краснодар» в субботу, 24 мая, разгромил московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ — 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков и впервые в истории стала чемпионом России, опередив «Зенит» на 1 очко.