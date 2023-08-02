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Сегодня, 12:59

Шалимов: «Галактионов грамотно разложил игру с «Факелом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче второго тура РПЛ «Факел» - «Локомотив» (1:4).

«У «Факела» есть ощутимое преимущество своего поля — мяч не катится, трава густая, высокая. И в этой ситуации было очень много длинных передач на Дзюбу, и Артем почти все выиграл. Кстати, не вижу нарушения правил при голе Артема — защитник просто проиграл борьбу.

«Факел», надо отдать должное, не садится в оборону, строит контригру, а голы пропускает после индивидуальных ошибок. Например, второй мяч — Тикнизян ударил хорошо, но с ним не было игрока на подборе.

На мой взгляд, Галактионов грамотно разложил игру — в первом тайме борьба, тут полезнее Изидор, а во второй половине, с выходом Глушенкова, отлично разбирались в быстрых атаках — просто по-профессорски разыгрывали. Отдельно о Тикнизяне: говорил о нем добрые слова в его тяжелые времена. Он и как человек в адеквате, с юмором и на позитиве, и с качествами: скорость, выносливость и характер. Правильный пацан», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
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5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
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Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

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 2 1 0
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