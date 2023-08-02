«Пари НН» объявил о подписании контракта с форвардом Зе Турбо

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Гвинейский нападающий Жозе Корреа, больше известный как Зе Турбо, подписал контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Зе Турбо — воспитанник «Реала», «Спортинга» и «Интера».

Ранее 26-летний форвард играл за «Тонделу», «Марбелью», «Катанию», «Ольяненсе», «Ньюэллс Олд Бойз», «Насьональ», «Шаффхаузен», «Грасхоппер», «Наньтун Чжиюнь» и «Аль-Мархия».

Гвинейский форвард будет играть за «Пари НН» под 9 номером.