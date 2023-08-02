Боснийский нападающий «Балтики» выразил желание сыграть в товарищеском матче против сборной России

Боснийский нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в комментарии для «СЭ» после матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2) заявил о желании сыграть против сборной России.

«Я бы хотел, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины. Если есть возможность сыграть, я бы хотел, чтобы это случилось», — сказал Гузина «СЭ».

В ноябре 2022 года боснийский нападающий Эдин Джеко заявлял, что он против матча со сборной России.