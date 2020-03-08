Игорь Шалимов: «После Кубка осадка не осталось»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в преддверии матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» отметил, что не переживает в связи с недавней встречей в Кубке России с «Зенитом».

— Три дня было после матча в Кубке. Сыграли 120 минут, пробежали много. Проиграли достойно. Поэтому осадка не было, хотя обидно, — отметил Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — В плане настроя и состояния должно быть все нормально. Никто не знает, как скажутся 120 минут. Может, в начале сезона это и лучше. Игроки получили физическую нагрузку хорошую. Никто не знает, плохо это или хорошо. Игра покажет, но особого волнения нет.