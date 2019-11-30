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Игорь Шалимов: «Атакующая команда — та, которая много забивает. У «Рубина» сейчас не так все хорошо»

19:02
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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о подготовке к матчу 18-го тура РПЛ против «Рубина».

— «Рубин» — команда, которая старается играть в комбинационный футбол, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Стараются играть низом, расстояние между игроками небольшие, минимум длинных передач. Не боятся получать мяч и защитники, играют низом на своей половине.

Атакующая команда — это та, которая много забивает. У «Рубина» сейчас не так все хорошо, но моментов у них много. Если им дать возможность играть в свой футбол, то с ними очень сложно.

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