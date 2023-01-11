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Семшов: «Судя по последним приобретениям, «Зенит» покупает качественных легионеров»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал трансферную политику сине-бело-голубых.

«Зенит» наладил контакт с Бразилией, эти футболисты приносят неплохие дивиденды для нашего чемпионата, — цитирует Metaratings.ru Семшова. — Безусловно, данные покупки влияют на наших игроков, особенно в тот период, когда нет еврокубков. Российским футболистам хочется больше доверия в клубе, но когда покупают бразильцев, они понимают, что к легионерам будет больше доверия. В то же время, судя по последним приобретениям, «Зенит» покупает качественных легионеров. На новичков нужно посмотреть, а нашим ребятам — не опускать руки и бороться за место в составе. Любой тренер будет ставить футболиста, который сильнее».

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильцев в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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