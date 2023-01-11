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Сегодня, 23:09

Источник: защитник «Спартака» Мевля в ближайшее время может покинуть клуб

Мария Гусева
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Защитник «Спартака» Миха Мевля в ближайшее время может сменить клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у 32-летнего словенца есть предложения от других клубов, переход может быть осуществлен до закрытия зимнего трансферного окна.

Мевля перешел в «Спартак» осенью 2022 года в качестве свободного агента. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 Мевля провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru
Миха Мевля
Футбол
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