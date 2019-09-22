Игорь Лещук: «Хочу, чтобы Хохлов продолжал работу»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал о своем отношении к главному тренеру бело-голубых Дмитрию Хохлову.

— Что сказал главный тренер после матча?

— Что так играть нельзя.

— То есть вину на себя не брал?

— Вина лежит на каждом, можно обвинить конкретно одного игрока или конкретно тренера, но виноваты все, каждый игрок. Нельзя кого-то выделять, мы все одна команда.

— Вы бы хотели, чтобы Хохлов продолжал работу?

— Да. Давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить и биться, и отдаваться как минимум за свое имя. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

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