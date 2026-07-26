Джикия дебютировал за «Локомотив»

Защитник Георгия Джикия дебютировал за «Локомотив».

32-летний россиянин вышел на 83-й минуте матча с «Ахматом» в первом туре РПЛ. Джикия заменил Вадима Ракова.

«Локомотив» объявил о подписании Джикии 24 июня. Соглашение футболиста с железнодорожниками рассчитано до 2027 года.