Черчесов: «Попадание «Ахмата» в топ-6 РПЛ давайте обсуждать в конце сезона»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопросы после матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре РПЛ.

«Попадем ли мы в шестерку? Давайте это обсуждать в конце сезона. Мы делаем свою работу, соперник — свою. В чемпионате есть одно место. Мы сделали изменения. Мы хотим быть лучше самих себя», — сказал тренер.

«Локомотив» и «Ахмат» набрали по одному очку. Во втором туре московская команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 1 августа, грозненцы примут «Спартак» 2 августа.