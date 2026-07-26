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«Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Ахматом»

Руслан Минаев
Лукас Фассон (слева) и Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве.

Счет в матче открыли хозяева — на 8-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. Гости отыгрались за семь минут до конца основного времени — мяч на счету вышедшего на замену Эральда Максути, которому помог рикошет от дебютанта железнодорожников Георгия Джикии. Экс-капитан «Спартака» вышел на поле на 82-й минуте.

«Локомотив» и «Ахмат» набрали по одному очку. Во втором туре московская команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 1 августа, грозненцы примут «Спартак» 2 августа.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Зелимхан Бакаев (в&nbsp;центре) бьет по&nbsp;воротам &laquo;Ахмата&raquo;.«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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