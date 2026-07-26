«Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Ахматом»

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве.

Счет в матче открыли хозяева — на 8-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев. Гости отыгрались за семь минут до конца основного времени — мяч на счету вышедшего на замену Эральда Максути, которому помог рикошет от дебютанта железнодорожников Георгия Джикии. Экс-капитан «Спартака» вышел на поле на 82-й минуте.

«Локомотив» и «Ахмат» набрали по одному очку. Во втором туре московская команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» 1 августа, грозненцы примут «Спартак» 2 августа.