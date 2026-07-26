«Оренбург» — «Ростов»: форвард хозяев Савельев разбил лицо защитнику гостей Ногейре

Нападающий «Оренбурга» Максим Савельев разбил лицо защитнику «Ростова» Игору Ногейре на 37-й минуте матча 1-го тура РПЛ-2026/27.

Форвард ударил соперника локтем в прыжке во время борьбы за мяч. Медицинская бригада оказала Ногейре помощь, футболисту пришлось зашивать бровь. Бразилец вернулся на поле с повязкой на лбу.

Главный судья матча Никита Новиков наказал Савельева за этот эпизод желтой карточкой.