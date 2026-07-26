Галактионов о победе над тренером сборной Испании де ла Фуэнте: «Это было давно, но рецепт оставил»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов вспомнил, как молодежная сборная России под его руководством обыгрывала Испанию, которую тренировал Луис де ла Фуэнте.

В ноябре 2021 года молодежная сборная России победила Испанию (1:0) в матче отборочного тура Евро-2023.

— Вы один из двух тренеров, которые побеждали де ла Фуэнте, когда вы тренировали молодежную сборную России, а он молодежку Испании. Как его обыграть?

— Я и сам забыл, когда это было. В 2021 году? Это было давно. Сейчас другие цели, задачи, другая команда. Но рецепт оставил, как обыграть его команду, — сказал Галактионов.

В январе 2023 года Луис де ла Фуэнте возглавил основную сборную Испании, с которой в 2024 году выиграл чемпионат Европы, а в 2026 году — чемпионат мира.

(Давид Петросян)