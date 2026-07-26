Игрок «Рубина» Рожков выругался после удаления в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Рубина» Илья Рожков не сдержал эмоций после удаления в матче 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Футболист получил прямую красную карточку на 18-й минуте при счете 1:0 в пользу его команды за удар локтем в лицо форварду «быков» Хуану Боселли. Уходя в подтрибунное помещение, Рожков выругался, его реплика попала в эфир.

«Не судья, а ****** какой-то», — сказал Рожков.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. Главным арбитром является Артем Чистяков.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».