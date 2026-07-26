«Рубин» — «Краснодар»: Рожков удален правильно, ему грозит дисквалификация до 4 матчей

На 18-й минуте матча 1-го тура чемпионата России-2026/27 «Рубин» — «Краснодар» судья Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение и правильно удалил Илью Рожкова за агрессивное поведение. Казанский футболист вне борьбы за мяч ударил рукой Хуана Боселли и нанес ему повреждение.

Сам фол случился двумя минутами ранее. А итоговое решение помогли принять видеоассистенты Василий Казарцев и Сергей Чебан.

В соответствии со статьей 94 дисциплинарного регламента РФС агрессивное поведение наказывается дисквалификацией до четырех матчей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».