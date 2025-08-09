Футбол
9 августа, 13:30

Корнеев — о 27 миллионах за Жедсона: «Он не стоит больше 17-18 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Спартак» явно переплатил за полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

— Многие похвалили «Спартак» за Жедсона. Считают, что это топовый игрок. А вы? Реально очень сильный для РПЛ полузащитник?

— Да, действительно сильный полузащитник. Он точно пригодится красно-белым, добавит качества.

— 27 миллионов — адекватная цена за него?

— Ну... Если «Спартак» платит за Гарсию 20 миллионов, то 27 за Жедсона — адекватная сумма. Но в нормальных условиях португалец не стоит больше 17-18 миллионов.

— Что происходит с Барко? Закис? Его тянет домой?

— С Барко все нормально. Он показывает свой уровень в каждом матче.

26-летний полузащитник Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из «Бешикташа» 31 июля 2025 года. В сезоне-2024/25 он в 49 матчах за турецкий клуб забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.

Игорь Корнеев о&nbsp;матче &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Как можно поверить в Ливая?! А Угальде, видимо, ждет предложения от «Реала». Корнеев — о дерби «Локо» — «Спартак»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Жедсон Фернандеш
Игорь Корнеев
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
