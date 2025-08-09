Корнеев: «Бабич — средний защитник. Но, к сожалению, сильнейший в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил уровень игры сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича.

— Многие задаются вопросом: почему «Спартак» до сих пор не приобрел правого защитника? На Денисова надежды нет?

— «Спартаку» нужен как правый, так и левый защитник. Однако спортивный блок, похоже, не видит в этом особой необходимости...

— Почему Бабич оказался в запасе на матч с «Акроном»? Сдал? Снизил к себе требования?

— Бабич — защитник среднего уровня, но, к сожалению, на данный момент сильнейший из тех, кто есть в команде в центральной зоне. А то, что он остался в запасе... Я не понял. Очередное странное решение тренера.

В сезоне-2024/25 29-летний Бабич в 32 матчах за «Спартак» забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

