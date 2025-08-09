Корнеев: «Похоже, Угальде поверил в сказки агента об интересе «Реала» и «ПСЖ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил перспективы в «Спартаке» нападающего Манфреда Угальде.

— Угальде с первых минут в дерби не ждать?

— Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Для меня Угальде очень нестабильный игрок, которому каждый сезон нужно слишком много времени для раскачки.

— Некоторые специалисты полагают, что Угальде сдал из-за того, что Станкович еще весной начал передергивать состав, поверил в Ливая Гарсию.

— Поверил в Ливая Гарсию?! Вы о чем? А что Гарсия сделал для того, чтобы в него вообще поверили?! У меня пока ответа нет.

А Угальде, похоже, очень ждет предложения от мадридского «Реала» или «ПСЖ». Видимо, поверил в сказки агента, которые выбили его из психологического равновесия.

23-летний костариканский нападающий Угальде в сезоне-2024/25 в 18 матчах за «Спартак» забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2028 года.

