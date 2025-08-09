Защитник «Видада» Муфи перешел в «Оренбург»
«Оренбург» объявил о переходе марокканского защитника Фахда Муфи из касабланкского «Видада».
Футболист является воспитанником французских «Мюлуза» и «Лиона». За «Видад» он выступал с января 2025 года, сыграв за команду 15 матчей во всех турнирах. Последние две игры в карьере 29-летний защитник провел против «Манчестер Сити» и «Ювентуса» на клубном чемпионате мира.
Муфи также вызывался в молодежные и национальную сборные Марокко.
Источник: https://t.me/fcorenburg/9378
Новости