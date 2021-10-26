Гамула объяснил назначение Кафанова на пост главного тренера «Ростова»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера клуба.

«Там явно есть нюансы. Просто у Заура Тедеева нет лицензии Pro, поэтому решили объвить Виталия Витальевича. Наверное, правильно сделали. Думаю, круг обязанностей у Кафанова после этого никак не изменится», — сказал Гамула «СЭ».

Ранее Кафанов занимал должность старшего тренера команды. Также он продолжает работу в роли тренера вратарей сборной России.