Гамула объяснил назначение Кафанова на пост главного тренера «Ростова»
14:40
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера клуба.
«Там явно есть нюансы. Просто у Заура Тедеева нет лицензии Pro, поэтому решили объвить Виталия Витальевича. Наверное, правильно сделали. Думаю, круг обязанностей у Кафанова после этого никак не изменится», — сказал Гамула «СЭ».
Ранее Кафанов занимал должность старшего тренера команды. Также он продолжает работу в роли тренера вратарей сборной России.
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