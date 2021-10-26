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Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова»

Кафанов возглавил «Ростов»
14:21
Виталий Кафанов. Фото ФК "Ростов"
Виталий Кафанов. Фото ФК &quot;Ростов&quot;
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Виталий Кафанов возглавил «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба. Заур Тедеев займет должность старшего тренера основного состава.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ранее клуб возглавлял Юрий Семин.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1636

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Виктория Кравченко все материалы автора

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