Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова»

Виталий Кафанов возглавил «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба. Заур Тедеев займет должность старшего тренера основного состава.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ранее клуб возглавлял Юрий Семин.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.