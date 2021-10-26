Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова»
Кафанов возглавил «Ростов»
14:21
Виталий Кафанов возглавил «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба. Заур Тедеев займет должность старшего тренера основного состава.
Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ранее клуб возглавлял Юрий Семин.
После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
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