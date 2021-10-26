Пименов считает, что победа над «Сочи» придаст уверенности «Локомотиву»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов поделился мнением о матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, то есть 11 человек еле набирается. Вчера еще Смолов травмировался. У «Локомотива» преимущества не было, абсолютно равная игра. Сначала «Сочи» забил в свои ворота, потом «Локомотив» забил со стандарта, гости отквитали мяч тоже со стандарта, игра была вязкой, не очень интересной для зрителей, но результат для «Локомотива» хороший. Раз выиграли, значит, результат закономерен, «Сочи» плохо играл, я ожидал от них более мощной игры, Кассьера очень плохо сыграл.

Победа по психологии придаст уверенности «Локомотиву». Сейчас победа, все выдохнут. Надеюсь, что в следующей игре что-то продемонстрируют, больные выздоровеют. Претендент на тройку в чемпионате? Тяжело, там есть кому побороться", — приводит слова Пименова ТАСС.

Обе команды на данный момент имеют 21 очко. «Локомотив» занимает четвертое место, «Сочи» — шестое.