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Черевченко: «Семин спас бы нынешний «Локомотив». Не нужно смотреть на возраст»

Черевченко высказался о возможном возвращении Семина «Локомотив»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении Юрия Семина в клуб.

«Конечно, авторитет Юрия Павловича не нуждается в сомнениях. Это один из лучших, если не лучший российский тренер. Не нужно смотреть на возраст. Тот же Луческу до сих пор работает и хорошо себя чувствует. Юрий Павлович бы спас нынешний «Локомотив», — сказал Черевченко «СЭ».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

По информации СМИ, новое руководство «Локомотива» собирается предложить Семину вернуться в московский клуб на почетную должность.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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