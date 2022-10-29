В «Оренбурге» рассчитывают попасть в топ-10 по итогам сезона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о задачах команды на текущий сезон РПЛ.

«Мы не ставим высоких целей. Возможно, будем корректировать их после окончания первой части сезона. Все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем. На данном этапе задача остается быть в первой десятке. Пока успешно с ней справляемся», — сказал Еремякин «СЭ».

После победы над «Факелом» в 15-м туре РПЛ (4:1) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА