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Сегодня, 22:32

Личка: «Сегодня выиграл ни Сычевой, ни Джимми Марин, а команда»

Алина Савинова
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу команды над «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России (4:1).

«Отличные ощущения, потому что выиграли у тяжелого, агрессивного соперника. Наши ребята сегодня тоже показали свою сильную сторону, хорошо владели мячом, показали характер силовой борьбы, отвечали на агрессию, чего соперник не ожидал.

Я злился, когда Суслову не показали карточку. Я понимаю, что это мужской спорт. Но там было три ситуации, когда защитник бил по ногам, и на третью ему нужно было показать карточку.

Сегодня выиграла команда: ни Сычевой, ни Джимми Марин, ни Мансилья который забил с пенальти, мы выиграли вместе. Это очень важно", — приводит слова 45-летнего специалиста пресс-служба Telegram-канала клуба.

«Оренбург» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» расположился на 13-й строчке (12 очков).

Источник: https://t.me/fcorenburg/1570
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
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