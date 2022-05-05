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Игонин заявил, что чемпионский коридор для «Зенита» — это полная бредятина

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предложение сделать чемпионский коридор для футболистов «Зенита».

«Хотелось бы понять, какое отношение к «Спартаку» имеют Каррера и Камоцци. Камоцци пусть советует Федуну. А Каррере вообще делать нечего, по всей видимости. Стараюсь пропускать его комментарии мимо ушей. На мой взгляд, это полная бредятина. Я сам играл в футбол и понимаю, что это в принципе не нужно. Потому что признавать публично свое поражение — это, мягко говоря, неприятно», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Ранее в комментарии «СЭ» бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не увидел ничего плохого в организации чемпионского коридора для «Зенита».

В воскресенье, 1 мая, в «Спартаке» заявили, что не собираются организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-chempionskij-koridor-e-to-polnaya-bredyatina/
Алексей Игонин
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

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 7
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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 22 1 4
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