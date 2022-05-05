Игонин заявил, что чемпионский коридор для «Зенита» — это полная бредятина

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предложение сделать чемпионский коридор для футболистов «Зенита».

«Хотелось бы понять, какое отношение к «Спартаку» имеют Каррера и Камоцци. Камоцци пусть советует Федуну. А Каррере вообще делать нечего, по всей видимости. Стараюсь пропускать его комментарии мимо ушей. На мой взгляд, это полная бредятина. Я сам играл в футбол и понимаю, что это в принципе не нужно. Потому что признавать публично свое поражение — это, мягко говоря, неприятно», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Ранее в комментарии «СЭ» бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не увидел ничего плохого в организации чемпионского коридора для «Зенита».

В воскресенье, 1 мая, в «Спартаке» заявили, что не собираются организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.