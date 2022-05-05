Одоевский поделился ожиданиями от матча против «Химок»

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Химок».

— У вас была травма. Как вы себя чувствуете?

— Все хорошо, восстановился. Чувствую себя прекрасно. Осталось три игры: я и команда должны готовиться так, как будто мы еще не стали чемпионами. Мы должны быть собранными, чемпионская игра должна присутствовать.

— Появились слухи, что «Зенит» может купить нового вратаря.

— Не знаю об этом, потому что не видел информацию. Конкуренции не боюсь.

— Когда у вас была травма руки, вы работали на тренировках как полевой игрок. Что вам дал этот опыт?

— Мне он дал эмоции. И команде тоже, думаю. Потренировался, послушал ребят. Мне сказали, что я начал смотреть футбол не за ширмой, а изнутри.

— На какой позиции играли?

— Свободный художник. Но вообще — правый защитник.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет в субботу, 7 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.