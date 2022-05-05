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Одоевский поделился ожиданиями от матча против «Химок»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Химок».

— У вас была травма. Как вы себя чувствуете?

— Все хорошо, восстановился. Чувствую себя прекрасно. Осталось три игры: я и команда должны готовиться так, как будто мы еще не стали чемпионами. Мы должны быть собранными, чемпионская игра должна присутствовать.

— Появились слухи, что «Зенит» может купить нового вратаря.

— Не знаю об этом, потому что не видел информацию. Конкуренции не боюсь.

— Когда у вас была травма руки, вы работали на тренировках как полевой игрок. Что вам дал этот опыт?

— Мне он дал эмоции. И команде тоже, думаю. Потренировался, послушал ребят. Мне сказали, что я начал смотреть футбол не за ширмой, а изнутри.

— На какой позиции играли?

— Свободный художник. Но вообще — правый защитник.

Матч «Зенит» — «Химки» пройдет в субботу, 7 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Даниил Одоевский
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
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